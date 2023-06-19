Киселев Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1842
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Киселев Алексей Акимов
Мать: Татьяна Максимова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Киселев Артем Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Степанида Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Домна Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Киселев Осип Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Степанова
Смерть
1842