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Киселев Иван Алексеев

Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Киселев Алексей Акимов

Мать: Татьяна Максимова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Киселев Артем Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Степанида Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Домна Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Киселев Терентий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Киселев Осип Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Степанова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1842