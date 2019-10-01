Забаров Ильфат
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1971
Дата смерти?.10.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1971
Отец: Забаров Исмагил
Мать: Забарова Фидания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Нижневартовск
Смерть
?.10.2019