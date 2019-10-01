Забаров Ильфат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забаров Ильфат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1971

Дата смерти

?.10.2019

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1971

Отец: Забаров Исмагил

Мать: Забарова Фидания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Нижневартовск
Смерть
?.10.2019