Бернякович Иосиф Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Бернякович Данило Романович
Мать: Бернякович Марьянна
Рождение ребёнка
После 1823
Сын: Бернякович Илья Иосифович
Мать ребёнка: Бернякович Юстина
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Бернякович Семён Иосифович
Мать ребёнка: Бернякович Юстина
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Бернякович Якуб Иосифович
Мать ребёнка: Бернякович Юстина
Рождение ребёнка
01.12.1838 ст.
Дочь: Бернякович Варвара Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Бернякович Григорий Иосифович
Мать ребёнка: Бернякович Юстина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бернякович Юстина
Смерть
1854