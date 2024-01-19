Бернякович Иосиф Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бернякович Иосиф Данилович

Место рождения

Зани, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Бернякович Данило Романович

Мать: Бернякович Марьянна

Зани, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
После 1823

Сын: Бернякович Илья Иосифович

Мать ребёнка: Бернякович Юстина

Зани, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Бернякович Семён Иосифович

Мать ребёнка: Бернякович Юстина

Зани, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Бернякович Якуб Иосифович

Мать ребёнка: Бернякович Юстина

Зани, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
01.12.1838 ст.

Дочь: Бернякович Варвара Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Зани, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Бернякович Григорий Иосифович

Мать ребёнка: Бернякович Юстина

Зани, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бернякович Юстина

Смерть
1854
Зани, Мядельский район, Минская область
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