Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Зубарев Георгий Михайлович
Зубарев Георгий Михайлович
Написать автору
Древо
Место рождения
Зубарево
Дата рождения
1923
Дата смерти
1936
Пол
Мужской
Отец
Зубарев Михаил Васильевич
1884 г.р.
Мать
Зубарева (Решетова) Ольга Яковлевна
1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Зубарев Михаил Васильевич
Мать:
Зубарева Ольга Яковлевна
Зубарево
Смерть
1936
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия