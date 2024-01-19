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Зубарев Георгий Михайлович

Место рождения

Зубарево

Дата рождения

1923

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Зубарев Михаил Васильевич

Мать: Зубарева Ольга Яковлевна

Смерть
1936
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