Ташланова (Белых) Ефросинья Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТашланова (Белых) Ефросинья Тихонова

Ташланова (Белых) Ефросинья Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Белых Тихон Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Ташланов Иван Степанов

Отец ребёнка: Ташланов Степан Терентьев

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Ташланов Илья Степанов

Отец ребёнка: Ташланов Степан Терентьев

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Домна Степанова

Отец ребёнка: Ташланов Степан Терентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташланов Степан Терентьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close