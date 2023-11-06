Матвеева Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1978
Отец: Борисов Иван Никитич
Мать: Борисова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
18.01.1999
Дочь: Маркиданова Ксения Леонидовна
Отец ребёнка: Матвеев Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
25.09.2007
Сын: Матвеев Максим Леонидович
Отец ребёнка: Матвеев Леонид Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно