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Матвеева Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1978

Отец: Борисов Иван Никитич

Мать: Борисова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
18.01.1999

Дочь: Маркиданова Ксения Леонидовна

Отец ребёнка: Матвеев Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
25.09.2007

Сын: Матвеев Максим Леонидович

Отец ребёнка: Матвеев Леонид Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Леонид Васильевич

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