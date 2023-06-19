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Бешанова Юлия Вячеславовна
Бешанова Юлия Вячеславовна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
30.12.1990
Пол
Женский
Отец
Бешанов Вячеслав Геннадьевич
1968 г.р.
Мать
Бешанова Лилия Равильевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1990
Отец:
Бешанов Вячеслав Геннадьевич
Мать:
Бешанова Лилия Равильевна
Москва
, город федерального значения Москва
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