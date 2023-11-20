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(Ткаченко) Елена Викторовна
(Ткаченко) Елена Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.03.1975
Пол
Женский
Отец
Ткаченко Виктор Антонович
1943 г.р.
Мать
Ткаченко Галина Фатеевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1975
Отец:
Ткаченко Виктор Антонович
Мать:
Ткаченко Галина Фатеевна
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