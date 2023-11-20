(Ткаченко) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ткаченко) Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1975

Пол

Женский

Отец

1943 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1975

Отец: Ткаченко Виктор Антонович

Мать: Ткаченко Галина Фатеевна

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