Быбин Татьяна Титаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Быбина Татьяна Мелентьевна
Отец ребёнка: Быбин Мелентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Быбина Елена Мелентьевна
Отец ребёнка: Быбин Мелентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Быбина Марья Мелентьевна
Отец ребёнка: Быбин Мелентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Быбин Мелентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Быбина Аксинья Мелентьевна
Отец ребёнка: Быбин Мелентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Быбин Мелентий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно