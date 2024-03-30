Быбин Татьяна Титаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быбин Татьяна Титаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Быбина Татьяна Мелентьевна

Отец ребёнка: Быбин Мелентий Григорьевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Быбина Елена Мелентьевна

Отец ребёнка: Быбин Мелентий Григорьевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Быбина Марья Мелентьевна

Отец ребёнка: Быбин Мелентий Григорьевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Быбин Михаил Мелентьевич

Отец ребёнка: Быбин Мелентий Григорьевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Быбина Аксинья Мелентьевна

Отец ребёнка: Быбин Мелентий Григорьевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Быбин Фёдор Мелентьевич

Отец ребёнка: Быбин Мелентий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быбин Мелентий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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