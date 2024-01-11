Акиньшин Степан Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкиньшин Степан Филиппович

Акиньшин Степан Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1827 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1845

Жена: Бруданина Наталья Ефремовна

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
по жениху: г.к.Алексей Самсонович Паринов г.к. Григорий Николаевич Акиньшин по невесте: г.к. Иван Ефремович Бруданин г.к. Григорий Иванович Иванов
Рождение ребёнка
06.04.1854

Дочь: Акиньшина Мария Степановна

Мать ребёнка: Бруданина Наталья Ефремовна

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
пом. Болтиной дворовый Иван Григорьевич Иванов дворовая жена Евдокия Яковлевна Бруданина
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close