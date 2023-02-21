Шашмаркина (Голованова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашмаркина (Голованова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голованов Игнатий

Мать: Голованова Наталья

Рождение ребёнка
1916

Сын: Шашмаркин Иван

Отец ребёнка: Шашмаркин Григорий

Рождение ребёнка
1920

Сын: Шашмаркин Владимир

Отец ребёнка: Шашмаркин Григорий

Рождение ребёнка
1925

Сын: Шашмаркин Николай

Отец ребёнка: Шашмаркин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шашмаркин Григорий