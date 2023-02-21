Шашмаркина (Голованова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голованов Игнатий
Мать: Голованова Наталья
Рождение ребёнка
1916
Сын: Шашмаркин Иван
Отец ребёнка: Шашмаркин Григорий
Рождение ребёнка
1920
Сын: Шашмаркин Владимир
Отец ребёнка: Шашмаркин Григорий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Шашмаркин Николай
Отец ребёнка: Шашмаркин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шашмаркин Григорий