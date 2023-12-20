Сольцин Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1888
Дата смерти15.03.1968
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1888
Рождение ребёнка
19.01.1909
Дочь: Сольцина Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Сольцина Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
10.09.1925
Дочь: Наумова Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Сольцина Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Веняляйнен Ангелина Николаевна
Мать ребёнка: Сольцина Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
12.01.1930
Сын: Сольцин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Сольцина Евфросиния Васильевна
Смерть
15.03.1968