Сольцин Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сольцин Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1888

Дата смерти

15.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1888

Отец: Сольцин Алексей Трофимов

Мать: Сольцина Варвара Максимовна

Рождение ребёнка
19.01.1909

Дочь: Сольцина Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Сольцина Евфросиния Васильевна

Рождение ребёнка
10.09.1925

Дочь: Наумова Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Сольцина Евфросиния Васильевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Веняляйнен Ангелина Николаевна

Мать ребёнка: Сольцина Евфросиния Васильевна

Рождение ребёнка
12.01.1930

Сын: Сольцин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Сольцина Евфросиния Васильевна

Смерть
15.03.1968
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