Илья Федосьев
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Федосей Ильин
Мать: Васса Филимонова
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Агафья Петрова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Семен Ильин
Мать ребёнка: Агафья Петрова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Василий Ильин
Мать ребёнка: Агафья Петрова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Федосей Ильин
Мать ребёнка: Агафья Петрова
Смерть
1854