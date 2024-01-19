Илья Федосьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Федосьев

Место рождения

Юдинки, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Федосей Ильин

Мать: Васса Филимонова

Юдинки, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Федосеев Казьма Ильин

Мать ребёнка: Агафья Петрова

Юдинки, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Семен Ильин

Мать ребёнка: Агафья Петрова

Юдинки, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Василий Ильин

Мать ребёнка: Агафья Петрова

Юдинки, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Федосей Ильин

Мать ребёнка: Агафья Петрова

Юдинки, город Алексин, Тульская область
Смерть
1854
Юдинки, город Алексин, Тульская область
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