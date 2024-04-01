Федосеев Матвей Степанович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Федосеев Степан
Мать: ?
Россия
Рождение ребёнка
19.11.1927
Дочь: Исакова Анна
Мать ребёнка: Федосеева Анна
Рождение ребёнка
11.04.1937
Дочь: Морозова Галина Матвеевна
Мать ребёнка: Федосеева Анна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосеева Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосеева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосеева Анна
Смерть
Неизвестно