Федосеев Матвей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Матвей Степанович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Федосеев Степан

Мать: ?

Россия
Рождение ребёнка
19.11.1927

Дочь: Исакова Анна

Мать ребёнка: Федосеева Анна

Рождение ребёнка
11.04.1937

Дочь: Морозова Галина Матвеевна

Мать ребёнка: Федосеева Анна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосеева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Анна

Смерть
Неизвестно
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