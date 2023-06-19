Останина Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1851
Отец: Останин Александр
Мать: Останина Наталья
Бракосочетание
26.10.1869 ст.
Юрино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Отец ребёнка: Пюкшин Николай Андреевич
предположительно, на основании информации из ГА РМЭ Ф.75 оп.1 Д.71 л. 61 об
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Сын: Пюкшин Киприан (Куприан) Николаев
Отец ребёнка: Пюкшин Николай Андреевич
предположительно, на основании информации из ГА РМЭ Ф.75 оп.1 Д.71 л. 61 об
Рождение ребёнка
10.10.1888 ст.
Отец ребёнка: Пюкшин Николай Андреевич
Смерть
Неизвестно