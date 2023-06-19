Останина Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстанина Татьяна Александровна

Останина Татьяна Александровна

Место рождения

Суходол, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Вычислено 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1827 г.р.

Мать

Вычислено 1833 г.р.

Муж

Вычислено 1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1851

Отец: Останин Александр

Мать: Останина Наталья

Суходол, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
26.10.1869 ст.

Муж: Пюкшин Николай Андреевич

Юрино, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Сын: Пюкшин Михаил Николаев

Отец ребёнка: Пюкшин Николай Андреевич

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
предположительно, на основании информации из ГА РМЭ Ф.75 оп.1 Д.71 л. 61 об
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Сын: Пюкшин Киприан (Куприан) Николаев

Отец ребёнка: Пюкшин Николай Андреевич

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
предположительно, на основании информации из ГА РМЭ Ф.75 оп.1 Д.71 л. 61 об
Рождение ребёнка
10.10.1888 ст.

Сын: Пюкшин Яков Николаевич

Отец ребёнка: Пюкшин Николай Андреевич

Подлесная, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно