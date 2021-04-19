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Калинина Раиса Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1951

Дата смерти

19.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1951

Отец: Калинин Петр Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1972

Сын: Калинин Александр Валентинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.02.1982

Дочь: Ситникова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Ситников Александр Васильевич

Смерть
19.04.2021