Калинина Раиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1951
Дата смерти19.04.2021
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1951
Отец: Калинин Петр Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1972
Сын: Калинин Александр Валентинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.02.1982
Дочь: Ситникова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Ситников Александр Васильевич
Смерть
19.04.2021