Кирюхин Андрей Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирюхин Андрей Захарович

Место рождения

высокогорский р-он, с Семиозеровка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирюхина Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Кирюхина Анна Гульевна

Демобилизация
Неизвестно
рвк юдинский район, красноармеец, выбыл в декабре 1941г
Рождение ребёнка
05.09.1936

Дочь: Кирюхина Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Кирюхина Анна Гульевна

Смерть
Неизвестно

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