Кирюхин Андрей Захарович
Место рождениявысокогорский р-он, с Семиозеровка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирюхина Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Кирюхина Анна Гульевна
Демобилизация
Неизвестно
рвк юдинский район, красноармеец, выбыл в декабре 1941г
Рождение ребёнка
05.09.1936
Дочь: Кирюхина Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Кирюхина Анна Гульевна
Смерть
Неизвестно