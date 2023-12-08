Хасанов Рафаиль Равильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанов Рафаиль Равильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1980

Отец: Хасанов Равиль Басырович

Мать: Альфия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасанова Данэлия Рафаильевна

Мать ребёнка: Исабекова Раушан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасанова Розалия Рафаильевна

Мать ребёнка: Исабекова Раушан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасанова София Рафаильевна

Мать ребёнка: Исабекова Раушан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исабекова Раушан

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