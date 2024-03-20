Berckholtz Christian August Georg — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Berckholtz Christian August Georg

Место рождения

Riga, Kurland, Latvia, USSR

Дата рождения

12.05.1867

Дата смерти

20.07.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1867

Отец: Berckholtz August Nikolaus

Мать: Berckholtz Bernhadine Amalie Pauline

Riga, Kurland, Latvia, USSR
Бракосочетание
21.12.1926

Жена: Bergholca Ērika Mērija

Sunzel, Livland, Estonia
Рождение ребёнка
09.08.1929

Дочь: Dorrit

Мать ребёнка: Bergholca Ērika Mērija

Riga, Kurland, Latvia, USSR
Работа или профессия
Неизвестно
Arzt
Смерть
20.07.1930
Riga, Kurland, Latvia
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