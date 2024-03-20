Berckholtz Christian August Georg
Место рожденияRiga, Kurland, Latvia, USSR
Дата рождения12.05.1867
Дата смерти20.07.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1867
Riga, Kurland, Latvia, USSR
Бракосочетание
21.12.1926
Жена: Bergholca Ērika Mērija
Sunzel, Livland, Estonia
Рождение ребёнка
09.08.1929
Дочь: Dorrit
Мать ребёнка: Bergholca Ērika Mērija
Riga, Kurland, Latvia, USSR
Работа или профессия
Неизвестно
Arzt
Смерть
20.07.1930
Riga, Kurland, Latvia