Дроздов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Дроздов Никанор Васильевич
Мать ребёнка: Васса Николаевна
1807
Рождение ребёнка
1811
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васса Николаевна
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Работа или профессия
С 1811
Благовещенье, Лухский муниципальный район, Ивановская область
дьячек
Рождение ребёнка
1817
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васса Николаевна
Смерть
Неизвестно