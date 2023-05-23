Дроздов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1808 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Дроздов Никанор Васильевич

Мать ребёнка: Васса Николаевна

1807
Рождение ребёнка
1811

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васса Николаевна

Сорохта, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
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Работа или профессия
С 1811
Благовещенье, Лухский муниципальный район, Ивановская область
дьячек
Рождение ребёнка
1817

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васса Николаевна

Сорохта, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно