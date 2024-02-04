Михеев Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1978
Отец: Михеев Владимир Георгиевич
Мать: Михеева Ирина Павловна
Рождение ребёнка
07.02.2011
Дочь: Михеева Таисия Сергеевна
Мать ребёнка: Михеева Наталья Александровна
Рождение ребёнка
02.03.2020
Дочь: Михеева Есения Сергеевна
Мать ребёнка: Михеева Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно