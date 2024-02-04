Михеев Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1978

Отец: Михеев Владимир Георгиевич

Мать: Михеева Ирина Павловна

Рождение ребёнка
07.02.2011

Дочь: Михеева Таисия Сергеевна

Мать ребёнка: Михеева Наталья Александровна

Рождение ребёнка
02.03.2020

Дочь: Михеева Есения Сергеевна

Мать ребёнка: Михеева Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Наталья Александровна

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