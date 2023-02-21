Чередова Мелания Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Чередов Андрей Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Чередов Андрей Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Степанида Андреева
Отец ребёнка: Чередов Андрей Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Чередов Андрей Кириллов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Настасья Андреева
Отец ребёнка: Чередов Андрей Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Чередов Андрей Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно