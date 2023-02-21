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Чередова Мелания Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Чередов Андрей Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Чередов Матвей Андреев

Отец ребёнка: Чередов Андрей Кириллов

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Степанида Андреева

Отец ребёнка: Чередов Андрей Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Чередов Андрей Кириллов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Настасья Андреева

Отец ребёнка: Чередов Андрей Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Чередов Филат Андреев

Отец ребёнка: Чередов Андрей Кириллов

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Андрей Кириллов

Смерть
Неизвестно