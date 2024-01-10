Комаренко Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаренко Иван Тихонович
Мать: Комаренко Галина
Рождение ребёнка
20.11.1914
Сын: Комаренко Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Комаренко Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаренко Сидор Васильевич
Мать ребёнка: Комаренко Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комаренко Евгения
Смерть
Неизвестно