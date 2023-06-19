Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр

Александр

Место рождения

Марково, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Марково, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Вуколова Прасковья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Мытно, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Вислова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Марково, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Александров Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Марково, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно