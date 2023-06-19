Александр
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Вуколова Прасковья Александровна
Мать ребёнка: не указана
Мытно, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Вислова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Александров Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно