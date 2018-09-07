Шаймуратовп Миннегуль Ахметвалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаймуратовп Миннегуль Ахметвалиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1928

Дата смерти

07.09.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1955

Муж: Шаймуратов Камиль Мухаметвалиевич

Рождение ребёнка
03.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаймуратов Камиль Мухаметвалиевич

Смерть
07.09.2018
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