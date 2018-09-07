Шаймуратовп Миннегуль Ахметвалиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1928
Дата смерти07.09.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1955
Рождение ребёнка
03.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаймуратов Камиль Мухаметвалиевич
Смерть
07.09.2018