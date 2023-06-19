Конашенков Иван Михеевич
Место рождения
Дата рождения27.10.1899
Дата смерти13.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
01.06.1941
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Попал в плен (военное)
10.08.1941
Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.1941