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Конашенков Иван Михеевич

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Место рождения

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.10.1899

Дата смерти

13.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Призыв на военную службу
01.06.1941
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Попал в плен (военное)
10.08.1941
Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конашенкова Пелагея Корнеевна

Смерть
13.12.1941