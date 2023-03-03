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Перфильев Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Перфильев Николай Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1883

Сын: Перфильев Клементий Николаевич

Мать ребёнка: Перфильева Агафья Васильевна

Д60, оп1, д319, лист126об
Рождение ребёнка
20.08.1884 ст.

Дочь: Перфильева Фекла Николаевна

Мать ребёнка: Перфильева Агафья Васильевна

Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Д60, оп1, д393 лист 54об
Рождение ребёнка
02.12.1893 ст.

Дочь: Перфильева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Перфильева Агафья Васильевна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.02.1896 ст.

Дочь: Перфильева Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Перфильева Агафья Васильевна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 13, 204 об
Место жительства
1896
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1900
Урск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перфильева Феоктиста Николаевна

Мать ребёнка: Перфильева Агафья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перфильева Агафья Васильевна

Смерть
Неизвестно