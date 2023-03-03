Перфильев Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Перфильев Николай Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1883
Сын: Перфильев Клементий Николаевич
Мать ребёнка: Перфильева Агафья Васильевна
Д60, оп1, д319, лист126об
Рождение ребёнка
20.08.1884 ст.
Дочь: Перфильева Фекла Николаевна
Мать ребёнка: Перфильева Агафья Васильевна
Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Д60, оп1, д393 лист 54об
Рождение ребёнка
02.12.1893 ст.
Дочь: Перфильева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Перфильева Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
28.02.1896 ст.
Дочь: Перфильева Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Перфильева Агафья Васильевна
Фонд Д-60, оп 4, дело 13, 204 об
Место жительства
1896
Место жительства
1900
Урск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перфильева Феоктиста Николаевна
Мать ребёнка: Перфильева Агафья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно