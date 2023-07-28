(Лукьяненко) Евгения Степановна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1894
Дочь: Мария Кондратьевна
Отец ребёнка: Лукьяненко Кондрат Трофимович
ГАСО , Ф - 1191-1-50, Николаевская церковь м/к 1894г., кадр-102,лист-208,зап-25
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно