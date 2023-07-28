(Лукьяненко) Евгения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лукьяненко) Евгения Степановна

Место рождения

Казачье, Сумська область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
06.02.1894

Дочь: Мария Кондратьевна

Отец ребёнка: Лукьяненко Кондрат Трофимович

Казачье, Сумська область
ГАСО , Ф - 1191-1-50, Николаевская церковь м/к 1894г., кадр-102,лист-208,зап-25
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьяненко Кондрат Трофимович

Смерть
Неизвестно