Терешкова (Денисенко) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терешкова (Денисенко) Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.198

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.198

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.07.2017

Сын: Терешков Максим Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.09.2022

Дочь: Терешкова Анна Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешков Андрей Викторович