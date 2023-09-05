Лобач Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобач Федор Михайлович

Лобач Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Лобач Сергей Федорович

Мать ребёнка: Лобач Мавра Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Лобач Федот Федорович

Мать ребёнка: Лобач Мавра Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1882 ст.

Сын: Лобач Денис (Дионисий) Федорович

Мать ребёнка: Лобач Мавра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобач Мавра Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close