Лобач Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Лобач Мавра Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1881
Мать ребёнка: Лобач Мавра Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.
Сын: Лобач Денис (Дионисий) Федорович
Мать ребёнка: Лобач Мавра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобач Мавра Федоровна
Смерть
Неизвестно