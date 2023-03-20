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Голубев Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубев Виктор Александрович

Мать: Одинокова Лукерья Филипповна

Рождение ребёнка
16.04.1968

Дочь: Голубева Лидия Александровна

Мать ребёнка: Голубева Римма

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.03.1971

Дочь: Голубева Вера Александровна

Мать ребёнка: Голубева Римма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Римма