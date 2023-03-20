Голубев Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1968
Дочь: Голубева Лидия Александровна
Мать ребёнка: Голубева Римма
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.03.1971
Дочь: Голубева Вера Александровна
Мать ребёнка: Голубева Римма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голубева Римма