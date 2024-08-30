Ступина (Кушникова) Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1912
Рождение ребёнка
14.12.1912
Сын: Ступин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
21.03.1915
Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
25.02.1918
Дочь: (Ступина) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
15.01.1921
Дочь: (Ступина) Анисья Николаевна
Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
15.09.1922
Дочь: Ступина Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич
Смерть
1947