Ступина (Кушникова) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина (Кушникова) Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1912

Муж: Ступин Николай Аркадьевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.12.1912

Сын: Ступин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.03.1915

Сын: Ступин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.02.1918

Дочь: (Ступина) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.01.1921

Дочь: (Ступина) Анисья Николаевна

Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.09.1922

Дочь: Ступина Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Ступин Николай Аркадьевич

Смерть
1947

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