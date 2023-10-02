Любимов Никита Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбимов Никита Дмитриевич

Любимов Никита Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836 ст.

Отец: Любимов Дмитрий Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1856 ст.

Жена: Любимова Пелагея Дмитриевна

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Жених - дер Голый Мыс Князей Голицыных крестьянин 27 лет, 1 браком Невеста - дер. Костаревой тех же господ крестьянская дочь девица 23 года, ГАПК Ф.37.Оп.1.Д.271 №51
Рождение ребёнка
05.09.1868 ст.

Сын: Любимов Иван Никитич

Мать ребёнка: Любимова Пелагея Дмитриевна

Голый Мыс, Пермский уезд, Пермская губерния
Ф 37 Оп 1 Д 337 № 120
Крещение
10.09.1868 ст.
Рождение ребёнка
12.10.1874 ст.

Сын: Любимов Иван Никитич

Мать ребёнка: Любимова Пелагея Дмитриевна

Большая Мось, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 37 Оп 1 Д 561 (Мотовилиха) № 344
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close