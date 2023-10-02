Любимов Никита Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1836 ст.
Отец: Любимов Дмитрий Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1856 ст.
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Жених - дер Голый Мыс Князей Голицыных крестьянин 27 лет, 1 браком Невеста - дер. Костаревой тех же господ крестьянская дочь девица 23 года, ГАПК Ф.37.Оп.1.Д.271 №51
Рождение ребёнка
05.09.1868 ст.
Сын: Любимов Иван Никитич
Мать ребёнка: Любимова Пелагея Дмитриевна
Голый Мыс, Пермский уезд, Пермская губерния
Ф 37 Оп 1 Д 337 № 120
Крещение
10.09.1868 ст.
Рождение ребёнка
12.10.1874 ст.
Сын: Любимов Иван Никитич
Мать ребёнка: Любимова Пелагея Дмитриевна
Большая Мось, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 37 Оп 1 Д 561 (Мотовилиха) № 344
Смерть
Неизвестно