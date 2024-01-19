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Акилина Прокопиева
Акилина Прокопиева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1758
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Прокопий
1729 г.р.
Мать
Ирина Анисимова
1726 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец:
Прокопий
Мать:
Ирина Анисимова
Смерть
Неизвестно
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