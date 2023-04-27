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Дмитриева-Хафаева Светлана Николвена
Дмитриева-Хафаева Светлана Николвена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.07.1978
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Дмитриева-Лацко Наталья Михайловна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1978
Отец: не указан
Мать:
Дмитриева-Лацко Наталья Михайловна
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