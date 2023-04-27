Дмитриева-Хафаева Светлана Николвена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева-Хафаева Светлана Николвена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1978

Отец: не указан

Мать: Дмитриева-Лацко Наталья Михайловна