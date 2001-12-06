Качурина (Лубашевская) Марфа Матвеевна
Место рожденияПавловский район с. Казинка, Воронежская область
Дата рождения01.07.1908
Дата смерти06.12.2001
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1908
Павловский район с. Казинка, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.03.1931
Отец ребёнка: Качурин Григорий Васильевич
Воронежская область, Павловский район, Большая Казинка
Рождение ребёнка
20.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Качурин Григорий Васильевич
Большая Казинка, Павловский район, Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
23.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Качурин Григорий Васильевич
Большая Казинка, Павловский район, Воронежская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.2001
Голубой залив, Крым