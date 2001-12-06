Качурина (Лубашевская) Марфа Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качурина (Лубашевская) Марфа Матвеевна

Место рождения

Павловский район с. Казинка, Воронежская область

Дата рождения

01.07.1908

Дата смерти

06.12.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1908

Отец: Лубашевский Матвей Игнатьевич

Мать: Лубашевская Мария Васильевна

Павловский район с. Казинка, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.03.1931

Сын: Качурин Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Качурин Григорий Васильевич

Воронежская область, Павловский район, Большая Казинка
Рождение ребёнка
20.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Качурин Григорий Васильевич

Большая Казинка, Павловский район, Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
23.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Качурин Григорий Васильевич

Большая Казинка, Павловский район, Воронежская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качурин Григорий Васильевич

Смерть
06.12.2001
Голубой залив, Крым
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