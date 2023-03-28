Корнеев Валерий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Валерий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1958 или Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1958 или Неизвестно

Отец: Корнеев Алексей Иванович

Мать: Корнеева Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеева Валентина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кимовск Тульская область
Смерть
Неизвестно