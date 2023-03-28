Корнеев Валерий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1958 или Неизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1958 или Неизвестно
Отец: Корнеев Алексей Иванович
Мать: Корнеева Нина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корнеева Валентина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Кимовск Тульская область
Смерть
Неизвестно