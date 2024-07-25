Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Данилович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Федор Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Данилович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Марья Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Данилович
Смерть
Неизвестно