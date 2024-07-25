Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Данилович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Федор Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Данилович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Марья Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Данилович

Смерть
Неизвестно

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