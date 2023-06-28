Боровкова (Слугинова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1891
Дата смерти26.04.1951
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1891
Рождение ребёнка
19.02.1918 ст.
Дочь: Парфентьева Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Боровков Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
08.02.1919 ст.
Дочь: Боровкова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Боровков Сергей Алексеевич
Смерть
26.04.1951
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург