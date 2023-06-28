Боровкова (Слугинова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Слугинова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1891

Дата смерти

26.04.1951

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1891

Отец: Слугинов Иван Петрович(Евгеньевич)

Мать: Слугинова Ольга Давидовна

Рождение ребёнка
19.02.1918 ст.

Дочь: Парфентьева Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Боровков Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
08.02.1919 ст.

Дочь: Боровкова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Боровков Сергей Алексеевич

Смерть
26.04.1951
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург