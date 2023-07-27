Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Ольга

Смерть
Неизвестно