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Уралов Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЖС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Уралов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Уралов неизвестно Алексеевич

Мать ребёнка: Уралова неизвестно

Егоровка, Архангельская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Уралов неизвестно Алексеевич

Мать ребёнка: Уралова неизвестно

Егоровка, Архангельская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Уралова неизвестно Алексеевна

Мать ребёнка: Уралова неизвестно

Егоровка, Архангельская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Уралова неизвестно Алексеевна

Мать ребёнка: Уралова неизвестно

Егоровка, Архангельская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Уралов неизвестно Алексеевич

Мать ребёнка: Уралова неизвестно

Егоровка, Архангельская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Уралова неизвестно Алексеевна

Мать ребёнка: Уралова неизвестно

Егоровка, Архангельская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Уралова неизвестно Алексеевна

Мать ребёнка: Уралова неизвестно

Егоровка, Архангельская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1917

Сын: Уралов неизвестно Алексеевич

Мать ребёнка: Уралова неизвестно

Егоровка, Архангельская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уралова неизвестно

Смерть
Неизвестно