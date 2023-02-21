Уралов Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Уралов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Рождение ребёнка
1901
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
1909
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
1917
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уралова неизвестно
Смерть
Неизвестно