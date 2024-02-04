Литвинов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Литвинов Иосиф Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.02.1900

Сын: Литвинов Никита Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Был не сибиряк его называли "росейским"
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Егор Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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