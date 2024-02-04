Литвинов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: не указана
Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.02.1900
Сын: Литвинов Никита Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Был не сибиряк его называли "росейским"
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно