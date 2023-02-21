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Коршак Василий Миронов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Коршак Мирон Иванов

Мать: Коршак Ефросинья Андреева

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Прасковья Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ефимья Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Коршак Игнатий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1798

Сын: Коршак Игнатий Васильев

Мать ребёнка: Коршак Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Коршак Кузьма Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Коршак Ахреп Васильев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коршак Ефросинья Иванова

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно