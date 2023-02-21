Коршак Василий Миронов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Коршак Мирон Иванов
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Прасковья Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ефимья Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1798
Мать ребёнка: Коршак Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коршак Ефросинья Иванова
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно