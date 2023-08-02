Мамсуров Эльдзаруко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсуров Эльдзаруко

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Мамсуров Боруко

Мать: Мамсурова Хадизе

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно