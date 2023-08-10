Турсунов Махаматюсуп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1945 по 1948
Дата смертиС 1992 по 1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1945 по 1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1970
Сын: Турсунов Иззат Махаматюсупжанович
Мать ребёнка: Сабирова Галия Кираштиновна
Рождение ребёнка
1982
Сын: Турсунов Руфат Махаматюсупжанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
С 1992 по 1994