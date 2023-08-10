Турсунов Махаматюсуп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турсунов Махаматюсуп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1945 по 1948

Дата смерти

С 1992 по 1994

Пол

Мужской

Добавил:

ФТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1945 по 1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1970

Сын: Турсунов Иззат Махаматюсупжанович

Мать ребёнка: Сабирова Галия Кираштиновна

Рождение ребёнка
1982

Сын: Турсунов Руфат Махаматюсупжанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
С 1992 по 1994
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