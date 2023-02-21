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Хадиса
Хадиса
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1856
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Килмухаметов Альмухамет Кильмухаметович
1797 г.р.
Мать
Асфендиярова Гайнильхаят
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец:
Килмухаметов Альмухамет Кильмухаметович
Мать:
Асфендиярова Гайнильхаят
Смерть
Неизвестно
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