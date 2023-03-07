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Берестов Яков (Якушко) Леонтьев

Место рождения

дер. Еремки Орефкова, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1663

Дата смерти

После 1711

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
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Место
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Рождение
Около 1663

Отец: Берестов Леонтий (Левка) Моисеев

Мать: не указана

дер. Еремки Орефкова, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Берестов Петр Яковлев

Мать ребёнка: Берестова Марфа Елисеева

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Берестов Козьма Яковлев

Мать ребёнка: Берестова Марфа Елисеева

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1704

Дочь: Пелагия Яковлева

Мать ребёнка: Берестова Марфа Елисеева

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Марфа Елисеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1711