Берестов Яков (Якушко) Леонтьев
Место рождениядер. Еремки Орефкова, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1663
Дата смертиПосле 1711
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1663
Отец: Берестов Леонтий (Левка) Моисеев
Мать: не указана
дер. Еремки Орефкова, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1698
Мать ребёнка: Берестова Марфа Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1701
Мать ребёнка: Берестова Марфа Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1704
Дочь: Пелагия Яковлева
Мать ребёнка: Берестова Марфа Елисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берестова Марфа Елисеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1711