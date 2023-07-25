Кушева (Шабарова) Вера Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушева (Шабарова) Вера Вениаминовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1958

Отец: Шабаров Вениамин Александрович

Мать: Шабарова Александра Александровна