Вьюнышева Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1988
Дочь: Зиновьева Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Вьюнышев Валерий Александрович
Рождение ребёнка
13.08.1993
Дочь: Вьюнышева Алина Валерьевна
Отец ребёнка: Вьюнышев Валерий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно