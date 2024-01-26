Вьюнышева Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюнышева Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1968

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1988

Дочь: Зиновьева Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Вьюнышев Валерий Александрович

Рождение ребёнка
13.08.1993

Дочь: Вьюнышева Алина Валерьевна

Отец ребёнка: Вьюнышев Валерий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьюнышев Валерий Александрович

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