Сухоруков Виктор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1968 ст.
Дочь: Дегтярёва Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Сухорукова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухоруков Александр Викторович
Мать ребёнка: Сухорукова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухоруков Алексей Викторович
Мать ребёнка: Сухорукова Зинаида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно